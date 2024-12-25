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        Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen öldü

        AKSARAY'da halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen Sait Sarıkaya (51), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:41 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:45
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        Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen öldü
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        AKSARAY'da halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen Sait Sarıkaya (51), hayatını kaybetti.

        Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Öğretmeni Mehmet Sait Sarıkaya, dün saat 20.30 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte halı sahada maç yaptığı sırada aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarıkaya'nın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Sarıkaya'nın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Adıyaman'a gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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