Eski eşini 13 yerinden bıçaklayan saldırgan yakalandı

AKSARAY'da eski eşi Azra Şengül Şen'i (23), evinin önünde pusu kurup, 13 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Gürsel G. (29) yakalandı.

Olay, 22 Aralık'ta saat 18.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1615. Sokak'ta meydana geldi. 1 yıl önce eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Azra Şengül Şen, evine girmek için bahçe kapısını açıp merdivenlere doğru yöneldiği sırada, eski eşi Gürsel G. saklandığı yerden çıkıp önünü kesti. Gürsel G., daha sonra bıçakla eski eşine saldırdı. Yüzü, sırtı ve boğazından 13 bıçak darbesiyle yaralanan kadın yere yığıldı, saldırgan ise kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şen, ameliyat edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Şen’in durumunun ağır olduğu bildirildi.