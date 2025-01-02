Kadının çantasını alıp kaçtı, parkta otururken yakalandı

Olay, saat 13.00 sıralarında Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Sahriye Öztürk’ün arkasından yaklaşan kişi, içinde 2 bin TL olan omuzunda asılı çantayı zorla çekip, alarak kaçtı. Öztürk'un ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatan polis, şüphelinin Sefa D. olduğunu belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, Sefa D.'yi yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Meydan Mahallesi’ndeki bir parkta otururken Öztürk'e ait çantayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Sefa D., sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

AKSARAY’da kaldırımda yürüyen Sahriye Öztürk'ün (65) omzuna asılı içinde 2 bin TL olan çantayı alıp kaçan Sefa D. (33), parkta otururken yakalandı.

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