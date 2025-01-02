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        Kadının çantasını alıp kaçtı, parkta otururken yakalandı

        AKSARAY'da kaldırımda yürüyen Sahriye Öztürk'ün (65) omzuna asılı içinde 2 bin TL olan çantayı alıp kaçan Sefa D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 15:33 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:35
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        Kadının çantasını alıp kaçtı, parkta otururken yakalandı
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        AKSARAY’da kaldırımda yürüyen Sahriye Öztürk'ün (65) omzuna asılı içinde 2 bin TL olan çantayı alıp kaçan Sefa D. (33), parkta otururken yakalandı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Sahriye Öztürk’ün arkasından yaklaşan kişi, içinde 2 bin TL olan omuzunda asılı çantayı zorla çekip, alarak kaçtı. Öztürk'un ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatan polis, şüphelinin Sefa D. olduğunu belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, Sefa D.'yi yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Meydan Mahallesi’ndeki bir parkta otururken Öztürk'e ait çantayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Sefa D., sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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