Cevdet Yılmaz: Enflasyondaki düşüş devam edecek, taşlar yerine oturacak

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki dönem 2025'te bu dezenflasyon dediğimiz, enflasyondaki düşüş süreci devam edecek. Allah'ın izniyle bu sene 2025'in sonlarına geldiğimizde, yine tabii ki enflasyondan bahsedeceğiz ama bugünkü kadar artık bahsetmeyeceğiz. Taşlar yerine oturacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün Aksaray'a geldi. Yılmaz, Valilik ve Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aksaray 8’inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Partililere seslenen Yılmaz, ekonomideki son duruma değindi. Yılmaz, "Milletin önceliği neyse, bizim önceliğimiz de odur. Milletin derdi, sıkıntısı neyse, bizim en temel meselemiz de o dur. Bugün milletimizin en önemli meselesi, enflasyon. Hayat pahalılığı dediğimiz mesele. Dolayısıyla biz de bütün politikalarımızı buna odaklamış durumdayız. Bunu, bu enflasyonu tekrar tekrar tek haneli rakamlara getirinceye kadar da kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Son bir yılda yüzde 64'ten, yüzde 44’lere geldi. 20 puan civarında azaldı. Haziran ayında başlayacaktı düşüş ve başladı. Hazirandan bugüne, 31 puan enflasyon seviyesinde gerileme oldu. Dün açıklandı aylık bazda yüzde 1 civarına düşen bir enflasyondan bahsediyoruz. Önümüzdeki dönem 2025'te bu dezenflasyon dediğimiz, enflasyondaki düşüş süreci devam edecek. Allah'ın izniyle bu sene 2025'in sonlarına geldiğimizde, yine tabii ki enflasyondan bahsedeceğiz ama bugünkü kadar artık bahsetmeyeceğiz. Taşlar yerine oturacak" diye konuştu.