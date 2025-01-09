Kuzeyboru - Igor Gorgonzola Novara: 3-1
SALON:AKSARAY HAKEMLER: Nikolaos Fragkakis (Yunanistan), Djordje Zelenovic (Sırbıstan)KUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazerava, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi)IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosio Francesca, Alsmeier, Ishikava, Bonifacio, Maja, Tatiana (Eleonora, Villiani Francesca)SETLER: 25-23, 15-25, 25-13, 25-23SÜRE: 93 dakika (24', 21', 21', 27')Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turu ilk maçında Kuzeyboru evinde ağırladığı İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara ekibini 3-1 yendi.
SALON:AKSARAY
HAKEMLER: Nikolaos Fragkakis (Yunanistan), Djordje Zelenovic (Sırbıstan)
KUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazerava, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosio Francesca, Alsmeier, Ishikava, Bonifacio, Maja, Tatiana (Eleonora, Villiani Francesca)
SETLER: 25-23, 15-25, 25-13, 25-23
SÜRE: 93 dakika (24’, 21’, 21’, 27’)
Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turu ilk maçında Kuzeyboru evinde ağırladığı İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara ekibini 3-1 yendi.
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