Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Kaza, 18.30 sıralarında Aksaray Nevşehir kara yolu Gençosman köyü yakınlarında meydana geldi. Musa Kaya (39) yönetimindeki 68 ADR 550 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Musa Kaya, eşi Fadimana Kaya (28) çocukları Ramazan Kaya (12), Muhammed Kaya (7) ve annesi Fidan Kaya (64) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 5 yaralı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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