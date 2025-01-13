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        Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

        AKSARAY'da lastiği patlayan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 21:35 Güncelleme: 13.01.2025 - 21:40
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        Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
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        AKSARAY’da lastiği patlayan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Kaza, 18.30 sıralarında Aksaray Nevşehir kara yolu Gençosman köyü yakınlarında meydana geldi. Musa Kaya (39) yönetimindeki 68 ADR 550 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Musa Kaya, eşi Fadimana Kaya (28) çocukları Ramazan Kaya (12), Muhammed Kaya (7) ve annesi Fidan Kaya (64) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 5 yaralı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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