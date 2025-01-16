Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Kavşakta drift atan sürücülere 96 bin 702 lira ceza

        AKSARAY'da kavşakta drift atan 3 sürücüye 32'şer bin 234'er TL olmak üzere toplam 96 bin 702 TL idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:13 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kavşakta drift atan sürücülere 96 bin 702 lira ceza
        ABONE OL

        AKSARAY'da kavşakta drift atan 3 sürücüye 32'şer bin 234'er TL olmak üzere toplam 96 bin 702 TL idari para cezası uygulandı.

        Kent merkezinde 3 farklı kavşakta araçlarıyla drift atıp trafiği tehlikeye sokan sürücüler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına takıldı. İncelemede sürücülerin kimlikleri tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücülere 32'şer bin 234'er TL olmak üzere toplam 96 bin 702 TL idari para cezası uyguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ev sahibinden kiracısına kurşun yağmuru!
        Ev sahibinden kiracısına kurşun yağmuru!
        Ölüm içkisini restoranda sattılar!
        Ölüm içkisini restoranda sattılar!
        Rezidans inşaatında öldüren kavga!
        Rezidans inşaatında öldüren kavga!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Trump TikTok'u 'kurtarmayı' düşünüyor
        Trump TikTok'u 'kurtarmayı' düşünüyor
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        WP çalışanları alarmda: Bezos ile görüşme talep ettiler
        WP çalışanları alarmda: Bezos ile görüşme talep ettiler
        Gazze'de ateşkes açıklandı, İsrail saldırdı!
        Gazze'de ateşkes açıklandı, İsrail saldırdı!
        Prim borcu olana hastane yok
        Prim borcu olana hastane yok
        Biden'a Trump sorusu: "Bu bir şaka mı?"
        Biden'a Trump sorusu: "Bu bir şaka mı?"
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Narkozdan sonra neden saçmalanır?
        Narkozdan sonra neden saçmalanır?
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        "Dualarım seninle"
        "Dualarım seninle"

        Benzer Haberler

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
        Aksaray Turizm Master Planı toplantısı düzenlendi
        Aksaray Turizm Master Planı toplantısı düzenlendi
        Filenin "şalvarlı sultanları"
        Filenin "şalvarlı sultanları"
        Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
        Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
        Ihlara Vadisi'ni geçen yıl 550 bin kişi ziyaret etti
        Ihlara Vadisi'ni geçen yıl 550 bin kişi ziyaret etti
        Kuzeyboru - VakıfBank: 0-3
        Kuzeyboru - VakıfBank: 0-3