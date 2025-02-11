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        Bıçaklı 'yan baktın' kavgasında 15 yaşındaki çocuk yaralandı

        AKSARAY'da 'Yan bakma' bahanesiyle çıkan kavgada Mustafa Ali A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 17:03 Güncelleme: 11.02.2025 - 17:05
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        Bıçaklı 'yan baktın' kavgasında 15 yaşındaki çocuk yaralandı
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        AKSARAY’da ‘Yan bakma’ bahanesiyle çıkan kavgada Mustafa Ali A. (15) sırtından bıçaklandı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi Selçuklu Park'ta meydana geldi. Mustafa Ali A., parkta arkadaşları ile gezerken tanımadığı bir kişi ile arasında ‘Yan bakma’ bahanesiyle çıkan kavgada sırtından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan Mustafa Ali A., yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları, sağlık ile polis ekiplerine ihbarda bulundu. Mustafa Ali A., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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