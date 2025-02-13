En az yağış alan illerden Aksaray'da kar yağışı sevindirdi

TÜRKİYE’nin en az yağış alan illeri arasında yer alan Aksaray'da etkili olan kar yağışı sevindirdi. Şubat ayına kadar kurak bir kış geçiren kent merkezinde dün gece başlayan yağış sonrası kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Tuz Gölü Havzası'nda yer alan Aksaray, en az yağış alan iller arasında yer alıyor. Şubat ayına kadar kurak bir kış geçiren kent merkezinde dün gece başlayan yağış sonrası kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Aksaray Belediyesi ile İl Özel İdare ekipleri yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparken, kent genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Parkta gezintiye çıkan Şirin Şavaş, “Aralık, ocak ve şubat ayı bugününe kadar çok kurak geçti. Şehrimizde kışı yaşayamadık. Bugün ise çok güzel kar yağıyor. İlçelerimizde ise kar kalınlığı 50 santimi buldu. Bugün de okullar şehrimizde tatil, kışa ve kara doyacaklar. Beyaz altın yağıyor. Bu yağış çiftçilerimizi de sevindirdi. Barajlarımız da boşalmıştı. Tarım alanlarında gerçekten ciddi sıkıntılar vardı. Şehir olarak kar yağışı sonrası mutlu olduk. Kar berekettir, inşallah bu bereket sürer” dedi.

‘KAR YAĞIŞINI ÇOK ÖZLEMİŞİZ’

Kar yağışının keyfini çıkardıklarını söyleyen Zeynep Ateş ise “Kızımla kar topu oynamak için çıktık. Şu anda şehrimizde çok güzel bir hava var. Biz de bundan istifade ediyoruz. Karın yağmasını çok özlemişiz” diye konuştu.