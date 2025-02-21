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        Bakan Tekin: Eğitimde sürekli kendimizi geliştirmek durumundayız

        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye gerçekten, bu anlamda eğitim konusunda ciddi bir mesafe katetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 13:58 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:00
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        Bakan Tekin: Eğitimde sürekli kendimizi geliştirmek durumundayız
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        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye gerçekten, bu anlamda eğitim konusunda ciddi bir mesafe katetti. Fakat şunun farkındayız, eğitim çok dinamik bir alan. Geldik, artık iyiyiz, rahatız, durduk burada olmaz. Sürekli kendimizi geliştirmek durumundayız. Şimdi eğitim öğretimle ilgili olarak dünyada var olan yenilikler, sorunların çözümü için alınan tedbirleri biz de ülkemizde uygulamaya başladık" dedi.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, biz dizi ziyaret ve toplantılara katılmak için Aksaray'a geldi. Bakan Tekin ilk olarak Şehit Memiş Arıbaş Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Bakan Tekin, öğrencilerin basket ve voleybol filesi talebi için de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne talimat verdi. Aksaray Valiliği ziyareti sonrası basın açıklaması yapan Bakan Tekin, 81 ilde periyodik toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti. Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak 81 ilimizde mutat periyotlarla, illerde değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Merkezden aldığımız kararların, merkezden yürütmeye çalıştığımız politikaların, illerimizde nasıl karşılık bulduğu, ne tür sonuçlar ortaya çıkardığı, yeni politikalarımız için ihtiyaç duyulan konuların neler olduğu gibi konularda illeri ziyaretlerimizde değerlendirmeler yapıyoruz. Bugün de bakanlıktaki bütün bakan yardımcılarımız ve birim amirlerimizle beraber Aksaray'dayız. Şu an Aksaray'ın bütün ilçelerinde en az genel müdür düzeyinde bir arkadaşımız ilçe bazlı olarak burada yaptığımız değerlendirme toplantısının benzerini ilçelerde yaptı. Öğleden sonra da kendi aramızda bir değerlendirme yapacağız. Aksaray'la ilgili alınması gereken tedbirler, yapılması gereken işlerle ilgili kararlarımızı alacağız" dedi.

        'YEREL SİYASETE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR'

        Bakan Tekin, "Kararlarımızı alırken de hem valimiz hem milletvekilimiz hem belediye başkanımız ve yerel siyasetle beraber bu kararları alıyoruz. Beraber işler yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız işlerin sahadaki karşılıklarını, sahadaki sonuçlarını takip etmek açısından yerel siyasete çok ihtiyacımız var. Bugün de Aksaray'la ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Aksaray'da da eğitim öğretim altyapısı 2002 ile kıyaslanmayacak düzeyde gelişmiş durumda. 2002 öncesi Türkiye'yle 2024-2025 eğitim-öğretim yılındaki Türkiye iki farklı ülke gibi duruyor. Birisinde ortalama derslik başına öğrenci sayılarının 40'lı rakamlarda olduğu, 70-80 kişilik sınıflarda eğitim öğretimi yapıldığı bir Türkiye var. Diğerinde ortalama derslik başına öğrenci sayısının 20'lere düştüğü bir Türkiye var. Birisinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısının yine dünya ortalamalarının çok üstünde olduğu bir Türkiye var" diye konuştu.

        'OECD ORTALAMALARINA ERİŞMİŞ BİR TÜRKİYE VAR'

        Bakan Tekin, "Bugün dünya ortalamalarında, OECD ortalamalarına erişmiş bir Türkiye var. Bu gerçekten eğitim öğretim alanında ülkemizde yapılmış ciddi bir devrim. Bunun sonuçlarını da almaya başladık. Hepinizin bildiği gibi uluslararası bu anlamda ölçme ve değerlendirme yapan mekanizmalar, Türkiye ile ilgili raporlarını sürekli bakanlığımız derliyor. 2002 itibaren trend sürekli yukarıya doğru idi. Ama 2024 Aralık ayı başında OECD'nin yaptığı bir değerlendirme, TIMSS'te Türkiye fiziki altyapıya, teknolojik altyapı yaptığı yatırımın karşılığını eğitim niteliği açısından aldığını gösterdi. Matematik ve fen bilimleri alanında OECD ülkeleri arasında Avrupa'da birinci olmuş durumdayız. Bunlar çok ciddi adımlar, emeği geçen herkese başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye gerçekten, bu anlamda eğitim konusunda ciddi bir mesafe katetti. Fakat şunun farkındayız, eğitim çok dinamik bir alan. Geldik artık iyiyiz, rahatız, durduk burada olmaz. Sürekli kendimizi geliştirmek durumundayız. Şimdi eğitim öğretimle ilgili olarak dünyada var olan yenilikler, sorunların çözümü için alınan tedbirleri biz de ülkemizde uygulamaya başladık" dedi.

        MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ VE EĞİTİMLERİ

        Bakan Tekin, "Bunlardan bir tanesi, öğretmen yetiştirme sürecinde yepyeni modeller dünyada uygulanmaya başladı. Öğretmen olarak istihdam edilen kişilerin mesleğe başlamadan önce uzun bir uygulama tecrübesi olması dünyada örnek olarak uygulamaya başlandı. Birçok ülkede 400, 500 saat, 600 saat uygulamalardan sonra öğretmen atamaları yapılıyor. Biz de geçtiğimiz ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 'Öğretmenlik Mesleği Hakkında Kanun'la beraber Milli Eğitim Akademisi kurduk ve Milli Eğitim Akademisi bundan sonra öğretmen olarak istihdam edeceğimiz arkadaşlarımızın mesleğe başlamadan önce ve mesleğe başladıktan sonra da 5'er yıllık periyotlarla kendilerini sürekli geliştirmesi açısından hizmetçi eğitimler verecek. Bu anlamda illerimizde fiziki altyapısı uygun olan yerleri Milli Eğitim Akademisi olarak değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu. Bakan Tekin daha sonra Aksaray Belediye Başkanlığı ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

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