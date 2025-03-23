Olimpiyatları izlerken gördüğü pony biniciliğinde Türkiye şampiyonu oldu
AKSARAY'da yaşayan 3'üncü sınıf öğrencisi Gülsima Atlı (8), 2021 yılında ailesinin izlediği Tokyo Olimpiyatları'nda gördüğü pony biniciliğindeki azmi ile 2024 yılı sonunda Türkiye şampiyonu oldu.
AKSARAY'da yaşayan 3’üncü sınıf öğrencisi Gülsima Atlı (8), 2021 yılında ailesinin izlediği Tokyo Olimpiyatları’nda gördüğü pony biniciliğindeki azmi ile 2024 yılı sonunda Türkiye şampiyonu oldu. Atlı, “İlk yarışmamda ilk 5’e girdim. Yarışa yarışa Türkiye 1’incisi oldum. Diğer kulüpler Avrupalı atlarla çalışsa bile bizim imkanımız yok. Buna rağmen Türkiye 1’incisi olduk. Ben de o zaman çok şaşırmıştım. Şimdi olimpiyatlara gitmek için destek istiyorum. Benim sesimi duyun ve en büyük hayalime yardım edin” dedi.
Tokyo Olimpiyatları’nda gördüğü Pony biniciliğine heveslenerek ailesinin yardımıyla Pony Ligi’nde at binmeye başlayan Gülsima Atlı, katıldığı yarışmalarda 6-8 yaş kategorisinde Türkiye Kupasını kazandı. Olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmek istediğini söyleyen Atlı, “At binmeye 5 yaşında Tokyo Olimpiyatları’nı izlerken başladım. Yarışmalara katılmayı çok istedim. Annem internetten araştırırken Pony Ligi’ni gördü. Çocuklar, at kiralayarak ya da kendi atları ile yarışıyordu. Biz de sonrasında Ankara’ya gitmeye başladık. İlk yarışmamda ilk 5’e girdim. Yarışa yarışa Türkiye 1’incisi oldum. Diğer kulüpler Avrupalı atlarla çalışsa bile bizim imkanımız yok. Buna rağmen Türkiye 1’incisi olduk. Ben de o zaman çok şaşırmıştım. Şimdi olimpiyatlara gitmek için destek istiyorum. Benim sesimi duyun ve en büyük hayalime yardım edin” diye konuştu.
‘KIZIMIN HAYALİ OLİMPİYATLARA GİTMEK’
Kızının Tokyo Olimpiyatları’nı izledikten sonra heveslendiğini belirten anne Gizem Öztürk Atlı, “2021 Tokyo Olimpiyatları’nı izlerken Gülsima çok heveslendi. Engel atlamayı ve atlı terbiyeyi görünce ben de yapacağım, ben de istiyorum, ben de olimpiyatlara gideceğim ve olimpiyat şampiyonu olacağım dedi. Gücümüz yettiği kadarıyla Ankara’ya gitmeye başladık. Sonra sosyal medyadan çocuklar için Pony Ligi’nden haberdar olduk. 6-14 yaş arası yarışmalara katılmak için, Ankara ve Bursa’dan Pony kiraladık. Kızım kendini geliştirdi, yarışmalara katılarak en sonunda 6-8 yaş kategorisinde Türkiye kupasını Aksaray’a getirdik. Aksaray tarihinde kızım ilk Pony binicisi oldu. Sadece çocuk olarak da değil, Türkiye Binicilik Federasyonu’na bağlı ilk binici de oldu. İlk madalya, kupa ve Türkiye kupasını kazanan çocuk oldu. Gülsima’nın Avrupa’ya açılıp Avrupa şampiyonu olmasını istiyoruz. Dünya şampiyonu ve en nihayetinde olimpiyatlara katılıp olimpiyat şampiyonu olmasını istiyoruz. Çünkü 5 yaşında bana öyle dedi. ‘Anne ben olimpiyatlara katılacağım ve Türkiye’de ilk olimpiyat madalyasını kazanan olacağım’ dedi” ifadelerini kullandı.
‘ENGEL ATLAMADA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUZ’
Kızının azmine tanıklık etmenin heyecanını yaşadıklarını belirten anne Atlı, şöyle devam etti:
“Kızım şimdi engel atlama aşmasını geçti. Hedefimiz engel atlamada da Türkiye şampiyonu olmak istiyoruz. Kızım profesyonel binici olmak istiyor. İlk başladığımızda açıkçası bu kadar maliyetli bir spor olduğu bilmiyorduk. Kızım da çok başarılı, yetenekli ve azimli olduğu için vazgeçemiyoruz ve bir türlü bırakamıyoruz. Aksaray, Ankara, İstanbul ve Bursa arasında bunu yürütmeye ve devam ettirmeye çalışıyoruz. Elinden tutup ona destek veren birisi olursa ben de kızımın Avrupa, dünya şampiyonu ya da olimpiyat şampiyonu olacağına yürekten inanıyorum.”
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