Goalball Milli Takımı, Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor
TÜRKİYE Goalball Erkek Milli Takımı, ağustos ayında katılacağı Avrupa şampiyonası öncesi Aksaray Paralimpik Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde milli takım seçme kampında bir araya geldi.
TÜRKİYE Goalball Erkek Milli Takımı, ağustos ayında katılacağı Avrupa şampiyonası öncesi Aksaray Paralimpik Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde milli takım seçme kampında bir araya geldi.
Finlandiya’nın Lahti kentinde 28 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Goalball Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan Milli Takım hazırlık çalışmalarını Aksaray’da sürdürüyor.
15 sporcuyla Aksaray’da kamp yaptıklarını belirten Goalball Erkek Milli Takımı Sportif Direktörü Gökhan İnce, "Finlandiya’da yapılacak şampiyonaya hazırlanıyoruz. Seçme kampımıza 18 sporcu çağırdık. Şu an burada 15 sporcuyla çalışmalarımız sürüyor. İlk altıya girecek sporcuları belirleyeceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir derece elde etmek istiyoruz. Hedefimize ulaşmak için yoğun bir çalışma programımız olacak. Ülkemizde federasyonumuzun Goalball 1’inci liginde oynayan başarılı sporcuları buraya çağırdık. Bunların arasında tecrübeli sporcular yanında, genç sporculara da yer verdik. Amacımız başarılı sporcuları burada gösterdikleri performansa göre değerlendirip milli takımı oluşturmak. Hedefe ulaşmak için çalışma programımızı buna göre oluşturduk" dedi.
Oyunculardan Asım Kurt ise, ”Avrupa şampiyonası hazırlanıyoruz. Bu sene Dünya Şampiyonası'nda kota alma mücadelesi vereceğiz. Finlandiya’da ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Sonrasında ise Dünya Şampiyonası'na katılmak. Daha sonrasında ise şampiyonada final oynayıp olimpiyatlara kota almak. Finlandiya’da turnuvamız olacak çalışmalara başladık" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Goalball Erkek Milli Takımının idman görüntüsü
- Maçlardan görüntüler
- Goalball Erkek Milli Takımı Sportif Direktörü Gökhan İnce’in açıklaması
- Goalball Erkek Milli Takım oyuncusu Asım Kurt 'un açıklamaları
- Genel detaylar
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