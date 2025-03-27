Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Goalball Milli Takımı, Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor

        TÜRKİYE Goalball Erkek Milli Takımı, ağustos ayında katılacağı Avrupa şampiyonası öncesi Aksaray Paralimpik Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde milli takım seçme kampında bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 15:43 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Goalball Milli Takımı, Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor
        ABONE OL

        TÜRKİYE Goalball Erkek Milli Takımı, ağustos ayında katılacağı Avrupa şampiyonası öncesi Aksaray Paralimpik Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde milli takım seçme kampında bir araya geldi.

        Finlandiya’nın Lahti kentinde 28 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Goalball Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan Milli Takım hazırlık çalışmalarını Aksaray’da sürdürüyor.

        15 sporcuyla Aksaray’da kamp yaptıklarını belirten Goalball Erkek Milli Takımı Sportif Direktörü Gökhan İnce, "Finlandiya’da yapılacak şampiyonaya hazırlanıyoruz. Seçme kampımıza 18 sporcu çağırdık. Şu an burada 15 sporcuyla çalışmalarımız sürüyor. İlk altıya girecek sporcuları belirleyeceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir derece elde etmek istiyoruz. Hedefimize ulaşmak için yoğun bir çalışma programımız olacak. Ülkemizde federasyonumuzun Goalball 1’inci liginde oynayan başarılı sporcuları buraya çağırdık. Bunların arasında tecrübeli sporcular yanında, genç sporculara da yer verdik. Amacımız başarılı sporcuları burada gösterdikleri performansa göre değerlendirip milli takımı oluşturmak. Hedefe ulaşmak için çalışma programımızı buna göre oluşturduk" dedi.

        Oyunculardan Asım Kurt ise, ”Avrupa şampiyonası hazırlanıyoruz. Bu sene Dünya Şampiyonası'nda kota alma mücadelesi vereceğiz. Finlandiya’da ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Sonrasında ise Dünya Şampiyonası'na katılmak. Daha sonrasında ise şampiyonada final oynayıp olimpiyatlara kota almak. Finlandiya’da turnuvamız olacak çalışmalara başladık" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Goalball Erkek Milli Takımının idman görüntüsü

        - Maçlardan görüntüler

        - Goalball Erkek Milli Takımı Sportif Direktörü Gökhan İnce’in açıklaması

        - Goalball Erkek Milli Takım oyuncusu Asım Kurt 'un açıklamaları

        - Genel detaylar

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        6 çocuk annesini katletmişti! Katil kocadan haber var!
        6 çocuk annesini katletmişti! Katil kocadan haber var!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi

        Benzer Haberler

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Eskil ilçesinde köylüler geleneksel iftarda bir araya geldi
        Eskil ilçesinde köylüler geleneksel iftarda bir araya geldi
        Aksaray'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Aksaray'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Aksaray'da okul bahçesine fidan dikildi
        Aksaray'da okul bahçesine fidan dikildi
        Eskil'de salon futbolu turnuvası sona erdi
        Eskil'de salon futbolu turnuvası sona erdi
        Kuzeyboru - Zeren Spor: 2-3
        Kuzeyboru - Zeren Spor: 2-3