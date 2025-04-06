Bakan Yardımcısı Aktaş: Köpeklerin, insanlarımıza saldırması ve ölümlerine vesile olması acı bir tablo

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, ''Sahipsiz sokak hayvanlarının ve köpeklerin, insanlarımıza saldırması ve ölümlerine vesile olması gerçekten acı bir tablo. Bundan hareket ederek 81 ilimizde, belediyelerimiz, hem de özel idaresi olan ilerimizde büyük bir faaliyet içerisindeyiz” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Aksaray Valiliği’ni ziyaret etti. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile görüşen Aktaş, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Sokak hayvanları konusunda açıklama yapan Aktaş, “Sahipsiz sokak hayvanları maalesef ülkemizin gündem konusu ve olumsuz gündem maddelerinden birisi haline geldi. Özellikle sahipsiz sokak hayvanlarının ve köpeklerin, insanlarımıza saldırması ve ölümlerine vesile olması gerçekten acı bir tablo. Bundan hareket ederek 81 ilimizde, belediyelerimiz hem de özel idaresi olan ilerimizde büyük bir faaliyet içerisindeyiz. Sokak köpeklerinin toplanması ve bunlarla beraber barınakların doğal yaşam alanları olarak faaliyete geçirilmesi ve hayvanların barınaklara toplanması orada bir rehabilitasyon süreci önemli bir çalışma. Valilerimiz ile belediyelerimiz, yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Biz de Aksaray’daki çalışmaları yerinde görmeye geldik. Aksaray Belediyemizin bu konuda ciddi çalışmaları var. Bunun yanında, Özel İdare tarafından yeni bir barınak yapılıyor” dedi.