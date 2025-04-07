Otomobil, tarım işçilerine çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY’ın Eskil ilçesinde yol kenarında otururken otomobilin çarptığı Afganistan uyruklu tarım işçisi İsmail Özbek (25) yaralandı, üzerinden kimlik çıkmayan yanındaki arkadaşı hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Eskil ilçesi Kökez köyü yakınlarında meydana geldi. Bilal S’nin (55) kontrolünü yitirdiği 68 HH 612 plakalı otomobil, tarlayı suladıktan sonra dinlenmek için yol kenarına oturan tarım işçileri Afganistan uyruklu İsmail Özbek ve arkadaşına çarptı. Kazada Özbek yaralandı, üzerinden kimlik çıkmayan diğer işçi ise yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Özbek, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ölen işçinin cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için aynı hastanenin morguna kondu. Sürücü Bilal S., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.