Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Otopark kavgasında komşusunu bıçakla yaraladı

        AKSARAY'da İlhan Arı'yı (53), otopark nedeniyle tartıştığı komşusu Ertan Ertan'ın (44) bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 23:43 Güncelleme: 19.04.2025 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otopark kavgasında komşusunu bıçakla yaraladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AKSARAY’da İlhan Arı’yı (53), otopark nedeniyle tartıştığı komşusu Ertan Ertan’ın (44) bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Şifahane Mahallesi 3200’üncü Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, İlhan Arı ve karşı binada oturan komşusu Ertan Ertan arasında otoparkta araç park etme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda yaşanan arbede sırasında Ertan, cebinden çıkardığı bıçakla Arı’yı yaraladı. Sol koltuk altından bıçak darbesiyle ağır yaralanan Arı, kanlar içinde yere yığılırken, Ertan ise olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine adrese polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. İlhan Arı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arı’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis, kaçan Ertan’ı yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Van'da feci kaza
        Van'da feci kaza
        Hekim sayısını açıkladı
        Hekim sayısını açıkladı
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!

        Benzer Haberler

        Kazada elektrikli bisikleti kullanan abla yaralı kardeşini olay yerinde bır...
        Kazada elektrikli bisikleti kullanan abla yaralı kardeşini olay yerinde bır...
        Hayvan hırsızları, yanmayan far sayesinde yakalandı
        Hayvan hırsızları, yanmayan far sayesinde yakalandı
        Aksaray'da hayvan hırsızlığına karışan 2 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da hayvan hırsızlığına karışan 2 şüpheli tutuklandı
        Aksaray Üniversitesi'nde Su Verimliliği ve Sürdürülebilirlik Konferansı düz...
        Aksaray Üniversitesi'nde Su Verimliliği ve Sürdürülebilirlik Konferansı düz...
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Aksaray'da ağaç budama kursu düzenleniyor
        Aksaray'da ağaç budama kursu düzenleniyor