Kazada görme yetisini kaybeden Asım'ın, spor sayesinde hayatı değişti

AKSARAY'da kampa gelen Asım Kurt (28), 8 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası görme yetisini kaybettiğini ve 4'üncü sınıftayken beden eğitim öğretmeninin tavsiyesiyle başladığı goalball sporu sayesinde, hayatının değiştiğini söyledi. Sporla yaşama tutunduğunu belirten Kurt, ''Şu an Türkiye Goalball Erkek Milli Takımı'nda oynuyorum. Aynı zamanda rehber öğretmen olarak görev yapıyorum. Spora başladığımda kimsenin bana 'Engellisin' bakışı olmadığı için, hayata olumlu baktım. Her şeyin bir zorluğu var ama diğer insanlar için de zorluklar var'' dedi.

Aksaray'a takımıyla kampa gelen Asım Kurt, yaklaşık 20 yıl önce İstanbul'da manevra yapan su tankerinin çarptığı kaza sonucu görme yeteneğini kaybettiğini anlattı. O dönem hayattan kopma noktasına geldiğini söyleyen Kurt, ''8 yaşındayken trafik kazası geçirdim. O zamanlar temiz su taşıyan tankerler vardı. İstanbul’da su almaya çıkmıştım. Bizim sokak çıkmaz sokaktı, araba geri manevra yaparken beni görmemiş, ben de caddeye çıkıyordum. Ben de onu duymadım. Arkamdan geldiği için çarpması sonucunda kafatası kemiklerim kırılmış. O da göz sinirlerine baskı yaparak bundan dolayı görme organımı kaybettim. Türkan Sabancı Görme Engelliler İlkokulu'na giderken, 4'üncü sınıfta beden eğitim öğretmenim Zafer Erdem, bağımsız hareketimin iyi olması sebebiyle spor yapmamı tavsiye etti. Onun yönlendirmesiyle goalballa başladım. Önce okul turnuvalarında oynadım. Daha sonra genç milli takım, yıldızlar milli takımda, son 3 yıldır da aktif olarak milli takımda oynuyorum" dedi.