Bisikletli öğrenciye otomobilin çarptığı kaza kamerada

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sadat'ın, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Sadat'ın teneffüste evine gittiği ve okula dönerken kazanın gerçekleştiği öğrenildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı sürücü Hüseyin Özbağ, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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