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        Bisikletli öğrenciye otomobilin çarptığı kaza kamerada

        AKSARAY'da bisikletiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Afganistan uyruklu Ruhullah Sadat'ın (14) yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:59 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:59
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        Bisikletli öğrenciye otomobilin çarptığı kaza kamerada
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        AKSARAY'da bisikletiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Afganistan uyruklu Ruhullah Sadat’ın (14) yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, 17 Nisan'da saat 14.00 sıralarında, Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Özbağ (38) yönetimindeki 42 AYN 443 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Piri Mehmet Paşa Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Ruhullah Sadat’a çarptı. Yere savrulup kaldırama başını çarpan Sadat, yaralandı.

        İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sadat'ın, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Sadat'ın teneffüste evine gittiği ve okula dönerken kazanın gerçekleştiği öğrenildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı sürücü Hüseyin Özbağ, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Öte yandan, kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sadat'ın refüjü aşıp, bisikletiyle yoldan geçmek isterken, otomobilin çarpması yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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