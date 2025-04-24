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        Eşini döven koca serbest kaldı

        AKSARAY'da dün boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi Berna K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 13:09 Güncelleme: 24.04.2025 - 13:15
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        Eşini döven koca serbest kaldı
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        AKSARAY'da dün boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi Berna K.'yi (37) darbeden Oğuzhan K. (37), polisteki ifadesinin ardından serbest kaldı. Oğuzhan K. hakkında adli işlemin devam ettiği bildirilirken, yaralanan Berna K. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

        Olay, dün saat 12.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Berna K., boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı 15 yıllık eşi Oğuzhan K., eve gelip, içeri girmek isteyince Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden polisten yardım istedi. Polisler gelene kadar demir kapıyı zorla açıp içeri giren Oğuzhan K., kaçmaya çalışan Berna K.'yi balkonda çocuklarının gözü önünde dövdü. Yaralanan Berna K., yere yığıldı. Eve gelen polis ekipleri, eşinin hakkında aldırdığı uzaklaştırma kararı 4 gün önce biten Oğuzhan K.'yi gözaltına aldı. Berna K. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, "Ayrılma aşmasındaki eşim beni darbetti. Daha önce de şiddet görmüştüm. Eşimden şikayetçiyim, çocuğumun yanında beni bu hale getirdi. Bana saldırdığında öldürmek istedi. Polisler gelmese canımı kurtaramayacaktım" dedi.

        Berna K., tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Oğuzhan K. de polisteki ifadesinin ardından serbest kaldı. Oğuzhan K. hakkındaki adli işlemin devam ettiği belirtildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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