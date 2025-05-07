Kızını örnek aldı, 43 yaşında üniversitede okuyor

AKSARAY’da üniversite öğrencisi kızı Ece Koçak'ı (25) örnek alan 2 çocuk annesi Ayşe Koçak (43), açık öğretim lisesinden mezun olup, üniversite eğitimini sürdürüyor. Sosyoloji bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Koçak, ''Kızımın kitap okuması ve gayreti, bende bir şeyler uyandırdı. Hep anneler örnek olurken, bu sefer kızım bana örnek oldu” dedi.

Ev kadını Ayşe Koçak, kızı Ece Koçak'ı örnek alıp, kalan eğitimi tamamlamak istedi. Kızı ve eşi Ender Koçak'ın desteğiyle önce açık öğretim lisesinden mezun olan Koçak, daha sonra o dönem üniversite öğrencisi olan kızı Ece Koçak'ın, üniversiteye hazırlık kitaplarını okuyup, Yükseköğretim Kurumları Sınavı için çalıştı. Aksaray Üniversitesi Sosyoloji bölümünü kazanan ve şu an 3'üncü sınıf öğrencisi olan Koçak, “Eğitimi yarıda bırakmak benim içimde hep uhde olarak kalmıştı. Liseyi açıktan bitirmeye karar verdim. Bu konuda kızım beni çok destekledi. Onun kitap okuması ve gayreti bende bir şeyler uyandırdı. Hep anneler örnek olurken, bu sefer kızım bana örnek oldu. Eşimde evde hep kitap okurdu. Ben de çocuklarımın eğitimiyle ilgileniyordum ama kendi eğitimimi hiç düşünmemişim. Onların verdiği cesaretle ben bunu başardım. Şimdi üniversite okuyorum ve çok mutluyum. İçimde yarım kalan her şeyin okulla birlikte tamamlandığını düşünüyorum. Ev hayatı ile okulu birlikte götürmek bazen zorluyor, ama severek yaptığım için artık zor gelmiyor” dedi.

'ÇOCUKLARIMIN YAŞITLARIYLA ÜNİVERSİTE ORTAMINDAYIM' Liseyi bitirirken kızı Ece’nin çok yardımını aldığını belirten Koçak, “Liseyi bitirince üniversite sınavı kaydına kızımla beraber girdik. Ben sınavı kazanacağımı düşünmüyordum. Ama bir şeylerde olur diye umut ediyordum. Okula ilk başladığım da ön yargılarım vardı. Kabul görür müyüm, yapabilir miyim, ben bunu başarabilir miyim, diye kaygılarım vardı. Yaşıtım olmayan gençlerle birlikte derse giriyorum. Onların gayretini görüp ben daha çok yapmalıyım diye hep kendimi motive ediyorum. Bu bir yarış değil, ama benim eksik kalmışlarımı tamamlamam içinde çok fazla. Sınıf arkadaşlarımı çok seviyorum. Benim çocuklarım yaşlarında. Onlarda beni seviyor. Farklı bir üniversite ortamı yaşıyorum. Yaşıtlarımla yaşamadım, ama çocuklarımın yaşıtlarıyla üniversite ortamındayım. Bana çok güzel bir tecrübe oldu. Her zaman insan büyüklerinden öğreniyor gibi oluyor ama küçüklerden çok öğreneceğimiz şeyler var olduğu düşünüyorum” diye konuştu. ‘OĞLUMLA BERABER AYNI HAFTA SINAVLARA GİRİYORUZ’

Kızı ile birlikte eşinin de kendisini desteklediğini ifade eden Koçak, “Kızım beni her zaman destekliyordu. O dönemlerde üniversite, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimini okuyordu. Mezun oldu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Şimdi de Ankara Üniversitesi’nde doktorasına yapıyor. Eşim de üniversite mezunu. O kitap okuyarak beni teşvik ediyordu. Onun da çok katkısı oldu. Desteği olmasa, ben bunu yapamazdım. 5 kardeşimin içinde ilk üniversite mezunu ben olacağım. Bu benim için bir gurur olacak. İlk başladığımda anneme, 'Artık ben öğrenciyim. Beni okutur musun?' dediğimde, 'Koca kadın okur mu?' dedi. Oda imkansız gördü. Yapamayacağıma inandı ve 'Bir git gel sonuna bakarız' demişti. Ben okulu ve başarılarımı anlatınca, 'Senin yapamayacağın bir şey yok' deyip artık oda inancını tazelemiş oldu. Oğlum Ege ise Fen Lisesinde okuyor. Benim eğitim almam oğlumu da etkiledi. Beraber aynı hafta sınavlara giriyoruz. Sonra sınavları karşılaştırıyoruz. Ben eğitimin içinde olunca kızımda gösteremediğim ilgi ya da bilgiyi ona daha iyi göstermeye başladım” dedi.