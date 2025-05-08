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        Kazada ölen Uzman Çavuş, olaydan 2 saat önce ikiz çocuklarının fotoğrafını istemiş

        VAN 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli olan ve askeri aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Gökhan Dal (28), bugün memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 18:32 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:35
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        Kazada ölen Uzman Çavuş, olaydan 2 saat önce ikiz çocuklarının fotoğrafını istemiş
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        VAN 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli olan ve askeri aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Gökhan Dal (28), bugün memleketi Aksaray'da toprağa verildi. Dal'ın kazadan yaklaşık 2 saat önce eşi Melike Dal ile telefonla konuştuğu ve 1,5 yaşındaki ikiz çocukları Neva Ada ile Ayaz Buğra'nın fotoğrafını istediği öğrenildi.

        Van 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Gökhan Dal, dün saat 18.00 sıralarında askeri aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Dal'ın cenazesi bugün memleketi Aksaray'ın İncesu köyünde getirildi. İlk olarak baba evinin önünde helallik alındı. Bu sırada ikiz çocuklarıyla eşinin tabutunu karşılayan Melike Dal, gözyaşlarına hakim olmadı.

        PİYADE UZMAN ÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Dal'ın cenazesi daha sonra Büyük Cami önüne getirildi. Burada düzenlenen törene Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, protokol üyeleri, askeri erkan, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Dal'ın cenazesi törenin ardından köy mezarlığına defnedildi.

        KAZADAN 2 SAAT ÖNCE EŞİNDEN İKİZ ÇOCUKLARININ FOTOĞRAFINI İSTEMİŞ

        3 yıl önce evlenen Dal'ın, dün saat 16.00 sıralarında eşi Melike Dal ile telefonla konuştuğu, ikiz çocukları Neva Ada ve Ayaz Buğra'nın fotoğrafını istediği öğrenildi. Kuzeni Murat Sert, Gökhan Dal’ın sözleşmeli uzman çavuş iken 4 ay önce sınavla uzman çavuş olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        “Sınava girip uzman çavuş oldu ve 4 ay önce görev için Van'a gitti. Orada dün elim bir kaza sonucu şehit düştü. Yakın zamanda ailesini de yanına götürmeyi planlıyordu ama nasip olmadı. En son 4 ay önce kadar sınava girmeden gelmişti ve o dönem görüşmüştük. Şehidimizin ikiz yavrusu var. 3 yıl önce evlendi. Şehidimiz, askerlik görevine başladığı günden itibaren vatan uğruna kahramanca görevini tüm Türk gençliği olarak yerine getirdi ve en sonunda elim bir trafik kazası sonucu şehit oldu.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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