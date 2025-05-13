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        Otomobilden atılan kadın baygın bulundu

        AKSARAY'da otomobilden atılan, kaldırım kenarında baygın bulunan Ahu T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 10:25 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:25
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        Otomobilden atılan kadın baygın bulundu
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        AKSARAY’da otomobilden atılan, kaldırım kenarında baygın bulunan Ahu T. (44), ambulansta müdahale edildikten sonra yakınlarına teslim edildi.

        Olay, saat 07.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ahu T., sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilden kaldırım kenarına atıldı. Sürücü hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alkollü olduğu tespit edilen Ahu T., ambulansta yapılan müdahalesinin ardından çağrılan yakınlarına teslim edildi. Polis, çevredekilerin verdiği plaka üzerinden yola çıkarak, Ahu T.'nin atıldığı otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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