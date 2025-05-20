Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        'Anadolu Sultanları' yarışmalara çocuklarıyla katıldı

        AKSARAY İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, geleneksel çocuk oyunları yarışmalarına 'Anadolu Sultanları' voleybol takımı oyuncularının da çocuklarıyla katılması, renkli görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 17:12 Güncelleme: 20.05.2025 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Anadolu Sultanları' yarışmalara çocuklarıyla katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AKSARAY İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, geleneksel çocuk oyunları yarışmalarına ‘Anadolu Sultanları’ voleybol takımı oyuncularının da çocuklarıyla katılması, renkli görüntüler oluşturdu.

        Koçpınar ve Elmacık köylerinden kadınların kendi imkanlarıyla kurduğu 'Anadolu Sultanları’ voleybol takımının sporcuları, çocuklarının eğitim gördüğü Şehit Halil Köksal İlkokulu’nda Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında düzenlenen geleneksel çocuk oyunları yarışmalarına katıldı. Etkinlik boyunca öğrenciler doyasıya eğlendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile protokol üyeleri verdi. Etkinlikte konuşan Kumbuzoğlu, “2025 Aile Yılı kapsamında burada büyük bir huzur gördüm. Öğrenciler, anneleri ve babaları köyün bütün ileri gelen eşrafı arasında çok güzel bir bağ var. Öğrenciler yarıştığı anneleriyle, Türk ailelerine model oldular. Kendilerini yürekten tebrik ediyorum, çocuklarına başarılar diliyorum” dedi.

        ‘ÇOK EĞLENDİK’

        Kızı birlikte yarışan Fatma Köksal ise “Anadolu Sultanları olarak çocuklarımızla yarışmalar yaptık. Çuval yarışı, mendil kapmaca yaptık. Çocuklarımızla çok eğlendik. Güzel bir kapışma oldu. Onlarla birlikte etkinlik yapmak çocuklarımızı okula daha çok heveslendiriyor, daha çok teşvik ediyor. İnşallah böyle projeler daha çok olur. Aileleriyle birlikte etkinlik yapmak çocuklarımızın çok hoşuna gidiyor” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        20 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        20 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"

        Benzer Haberler

        Aksaray'da köpeklerin saldırısıyla yaralanan Bilinçli, sahipsiz hayvanların...
        Aksaray'da köpeklerin saldırısıyla yaralanan Bilinçli, sahipsiz hayvanların...
        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, Şehit Halil Köksal Yaşam Becerileri Atölyesinin...
        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, Şehit Halil Köksal Yaşam Becerileri Atölyesinin...
        Yürüyüş yaparken köpekler saldırdı; koluna 40, bacağına 36 dikiş atıldı
        Yürüyüş yaparken köpekler saldırdı; koluna 40, bacağına 36 dikiş atıldı
        Parkta cebindeki tabancayı çıkarırken kendini vuran Feyza, yaralandı
        Parkta cebindeki tabancayı çıkarırken kendini vuran Feyza, yaralandı
        Eskil Kaymakamı Yurddaş, üniversite öğrencileriyle köy okuluna ziyarette bu...
        Eskil Kaymakamı Yurddaş, üniversite öğrencileriyle köy okuluna ziyarette bu...
        Aksaray'da trafik kazasında ölen öğrencinin ismi okulunun kütüphanesinde ya...
        Aksaray'da trafik kazasında ölen öğrencinin ismi okulunun kütüphanesinde ya...