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        100 suçtan 94 yıl hapisle aranan kadın, yakalandı

        AKSARAY'da 100 farklı suçtan 94 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Emine Güneş (51), saklandığı evde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 20:50 Güncelleme: 20.05.2025 - 20:55
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        100 suçtan 94 yıl hapisle aranan kadın, yakalandı
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        AKSARAY’da 100 farklı suçtan 94 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Emine Güneş (51), saklandığı evde yakalandı.

        Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık, hırsızlık, tehdit, hakaret, basit yaralama, mala zarar verme ve fuhşa teşvik gibi 100 ayrı suçtan 94 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 5 yıldır aranan Emine Güneş’i Tacin Mahallesi'ndeki saklandığı eve baskın yaptı. Baskında yakalanarak gözaltına alınan Emine Güneş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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