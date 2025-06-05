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        Arkadaşını, şahitlik yapmayı reddettiği için öldürmüş

        AKSARAY'da Yaşar Yadır'ın (65) birlikte içki içtiği arkadaşı Veysel Tekin'i (42), boğazına şişe saplayarak öldürdüğü olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 13:40 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:45
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        Arkadaşını, şahitlik yapmayı reddettiği için öldürmüş
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        AKSARAY’da Yaşar Yadır’ın (65) birlikte içki içtiği arkadaşı Veysel Tekin'i (42), boğazına şişe saplayarak öldürdüğü olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Yaşar Yadır'ın, Tekin’den 2 gün önce karıştığı bir kavgaya şahitlik yapmasını istediği, reddedince de çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi.

        Olay, dün saat 16.30 sıralarında Gülağaç ilçesi Saratlı beldesinde bir parkta meydana geldi. Birlikte içki içen Yaşar Yadır ile arkadaşı Veysel Tekin arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaldır, kırdığı şişeyi Tekin’in boğazını saplayıp, yaraladı. Kanlar içinde kalan Tekin, yere yığıldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 çocuk babası Veysel Tekin, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

        Olayın ardından gözaltına alınan Yaşar Yadır, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yaşar Yadır'ın, 2 gün önce karıştığı bir kavga nedeniyle Tekin’den şahitlik yapmasını istediği, reddedince de çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi.

        ALMANYA'DA DA BİR KİŞİNİN BOĞAZINA ŞİŞE SAPLAMIŞ

        Almanya'da da bir kişinin boğazına şişe sapladığı için 5 yıl tutuklu kalan Yaşar Yadır'ın, 2 yıl önce de tahliye olup, sınır dışı edilmesi üzerine memleketi Saraltı beldesine geldiği öğrenildi.

        Otopsi işlemleri tamamlanan Veysel Tekin'in ise yurt dışından gelecek yakınları olması nedeniyle yarın beldede toprağa verileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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