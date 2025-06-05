Arkadaşını, şahitlik yapmayı reddettiği için öldürmüş

AKSARAY’da Yaşar Yadır’ın (65) birlikte içki içtiği arkadaşı Veysel Tekin'i (42), boğazına şişe saplayarak öldürdüğü olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Yaşar Yadır'ın, Tekin’den 2 gün önce karıştığı bir kavgaya şahitlik yapmasını istediği, reddedince de çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Gülağaç ilçesi Saratlı beldesinde bir parkta meydana geldi. Birlikte içki içen Yaşar Yadır ile arkadaşı Veysel Tekin arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaldır, kırdığı şişeyi Tekin’in boğazını saplayıp, yaraladı. Kanlar içinde kalan Tekin, yere yığıldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 çocuk babası Veysel Tekin, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan Yaşar Yadır, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yaşar Yadır'ın, 2 gün önce karıştığı bir kavga nedeniyle Tekin’den şahitlik yapmasını istediği, reddedince de çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi.