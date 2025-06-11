Okulun bahçe duvarından atlarken koluna korkuluk demiri saplandı

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki TOKİ Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Bahçe duvarından atlamak isteyen A.E., korkuluk demirinin üzerine düştü. Sağ koluna korkuluk demiri saplanan A.E.'nin çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından A.E., kolundaki demirle birlikte Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kola saplanan demir, ameliyatla çıkarıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.