Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

AKSARAY’da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.40 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolu Camiliören köyü kavşağında meydana geldi. Can Demir (26) yöntemindeki 68 AAS 275 plakalı otomobil, kavşakta Enver Can İçli'nin (30) kullandığı 07 BRF 363 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Can Demir, nişanlısı Esmanur Karakaya (24), baldızları Semanur Karakaya (21), Zeynep Karakaya (14), Yağmur Karakaya (11), Özlem Karakaya (9) ile diğer sürücü Enver Can İçli, yanında bulunan Alman uyruklu Sutter Markus (25) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralılardan bazıları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı 8 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Enver Can İçli'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Can Demir'in, nişanlısı ve baldızlarıyla birlikte Nevşehir'e gezmeye gittikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.