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        Traktör ile otomobil çarpıştı: 2'i ağır 4 yaralı

        AKSARAY'da traktör ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 12:27 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:30
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        Traktör ile otomobil çarpıştı: 2'i ağır 4 yaralı
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        AKSARAY'da traktör ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Seleciköyü girişinde meydana geldi. Nevzat Yüksel (82) yönetimindeki 68 DF 408 plakalı traktör ile Oğuzhan Demiray (45) yönetimindeki 35 KCN 19 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Nevzat Yüksel ile yolcu olarak bulunan oğlu Nizamettin Yüksel (51) ile otomobil sürücüsü Oğuzhan Demiray ile oğlu Oğuz Kaan Ege Demiray (14) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nevzat Yüksel ile oğlu Nizamettin Yüksel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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