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        YKS'ye giderken kazada ölen anne son yolculuğuna uğurlandı, 2 oğlu yaşam mücadelesi veriyor

        AKSARAY'daYükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 4 öğrencinin içinde bulunduğu 2 aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden anne Narin Küçükercan'in (50) cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 14:46 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:50
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        YKS'ye giderken kazada ölen anne son yolculuğuna uğurlandı, 2 oğlu yaşam mücadelesi veriyor
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        AKSARAY'daYükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 4 öğrencinin içinde bulunduğu 2 aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden anne Narin Küçükercan'in (50) cenazesi, toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan oğulları Utku Küçükercan (19) ile Ahmet Buğra Küçükercan'ın (8) ameliyat olduğu ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

        Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 12'nci Bulvar'da üniversite kavşağında meydana geldi. Bahadır Küçükercan (48) yönetimindeki 68 BC 010 otomobil, kavşakta Menderes Sarıkaya'nın (19) kullandığı 68 AAL 732 hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücülerden Bahadır Küçükercan'ın eşi Narin Küçükercan, olay yerinde hayatını kaybetti. Bahadır Küçükercan ile çocukları YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) girecek oğlu Utku Küçükercan, Ahmet Buğra Küçükercan (8), komşusu Aziz Candan (41), AYT'ye girecek kızı Esra Candan (19) ile diğer sürücü Menderes Sarıkaya, AYT'ye girecek olan ikiz kardeşleri Eylem ve Eylül Sarıkaya (18), annesi Şehriban Demir (51) ve Gülşen Koçak (28) yaralandı.

        6 YARALI TABURCU OLDU

        İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat olan iki kardeşten Utku Küçükercan Ankara'ya, Ahmet Buğra Küçükercan ise Konya'ya sevk edildi. Yaralılardan Esra Candan ile babası Aziz Candan'ın tedavisi sürerken; diğer 6 yaralı taburcu oldu. Narin Küçükercan'ın cenazesi de bugün Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan namazın ardından Evrah Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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