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        Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

        AKSARAY'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hamza Şabablı (66) ile eşi Suna Şabablı (60) öldü, torunları Suna Şabablı (12) ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 17:43 Güncelleme: 28.06.2025 - 17:43
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        Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
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        AKSARAY’da TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hamza Şabablı (66) ile eşi Suna Şabablı (60) öldü, torunları Suna Şabablı (12) ise yaralandı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında, Ankara-Niğde Otoyolu Sarıyahşi ilçesi Boğazköy yakınlarında meydana geldi. Hamza Şabablı yönetimindeki 34 HMZ 551 plakalı otomobil, Kürşat Gök (48) yönetimindeki 80 657 AER plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada otomobilde sıkışan Hamza Şabablı ile eşi Suna Şabablı yaşamını yitirdi. Çiftin yaralanan torunları Suna Şabablı ise ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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