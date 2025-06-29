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        Aksaray'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 11 yaralı

        AKSARAY'da kum fırtınası nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme kazada, 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 18:01 Güncelleme: 29.06.2025 - 18:05
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        Aksaray'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 11 yaralı
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        AKSARAY'da kum fırtınası nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme kazada, 11 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 8 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada, 3 otomobildeki Ayşegül Keskin (32), Müşerref Agan (62), Veli Agan (60), Hüseyin Agan (28), Ali Güneş Kuzgun (27), Emine Kuzgun (47) ve Mustafa Doruk Kuzgun (12) ile isimleri belirlenemeyen 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 4'ü ambulanslarla Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne, 7'si de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin incelemeler sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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