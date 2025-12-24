Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        14 yaşındaki keman sanatçısı Ceren, yeteneğiyle adını dünyaya duyuruyor

        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da ailesinin yönlendirmesiyle keman çalmaya başlayan 14 yaşındaki Ceren Yılmaz, İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birliği'nin (ABRSM) lise seviyesindeki Kraliyet Müzik Okulunun (ARSM) diplomasını almayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:42 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:42
        14 yaşındaki keman sanatçısı Ceren, yeteneğiyle adını dünyaya duyuruyor
        Fizik profesörü Süleyman ile ev hanımı Filiz Yılmaz çifti, üçüncü çocukları Ceren'i küçük yaşlarda keman çalması için yönlendirdi.

        Eline aldığı kemanı hiç bırakmayan Ceren, yüz yüze ve Kovid-19 salgını döneminde çevrim içi derslerin ardından girdiği ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece aldı.

        Genç keman sanatçısı, İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birliği'nin (ABRSM) lise seviyesindeki Kraliyet Müzik Okulu'nun (ARSM) Grade 8 Keman Sınavı'nı ve Grade 5 Teori Sınavı'nı üstün başarıyla geçti. Yılmaz, 60 ülkede müzik alanında geçerliliği olan lise düzeyindeki diplomayı almaya hak kazandı.

        - "İlk başta oyun oynadım, sonra da çaldım"

        Dünyaca ünlü bir keman sanatçısı olmayı hedefleyen Şehit Ali Er Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yılmaz, AA muhabirine, 5 yaşında anaokulu döneminde keman çalmaya başladığını söyledi.

        O günden bu yana kemanı elinden düşürmediğini belirten Yılmaz, "Keman çalmamı babam çok istiyordu. Bana oyuncak kemanlar alırdı. İlk başta oyun oynadım, sonra da çaldım. Kendimi geliştirmek için özel dersler aldım. Salgın dönemi benim için şanssız bir dönem oldu. Bu dönemde yüz yüze ders alamadım. Mecbur çevrim içi dersler aldım. Bu şekilde çalmayı öğrendim." diye konuştu.

        - "Hedef koymuştum, bu hedefleri kısa sürede yakaladım"

        Yılmaz, hayatının merkezine kemanı koyduğunu, bunun hep böyle gideceğini dile getirdi.

        Kemansız bir hayatı düşünemediğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Ulusal ve uluslararası yarışmalara da katılmaya başladım. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. 2018'de Romanya'da gerçekleşen 9. Uluslararası Çocuklar Müzik Yarışması'nda enstrümantal kategoride birinci oldum. 2020'de Bulgaristan'da salgından dolayı çevrim içi gerçekleşen 18. Uluslararası Pop Müzik Genç Şarkıcılar Yarışması'nda üçüncü oldum. Son olarak lise seviyesindeki Kraliyet Müzik Okulu diplomasını kazandım. Bu diplomayı kazanmak çok iyi hissettirdi, kendimle gurur duydum. Annem ve babam da çok mutlu oldu.

        Kemanı çalmaya başladığımda bu kadar başarılı olacağımı düşünmüyordum. Hedef koymuştum, bu hedefleri kısa sürede yakaladım. Yeni hedefler belirledim. Hem akademik hem de sanatı barındıran bir üniversite olan Royal Akademi'de okumak istiyorum. Beethoven, Mozart, Fazıl Say ve Cihat Aşkın gibi isimleri çok seviyorum ve örnek alıyorum."

