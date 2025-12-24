Aksaray'da birlikte yaşadığı hamile kadını darbeden şüpheli yakalandı

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 aylık hamile H.S'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

H.S, bir süre sonra M.C'nin kendisini darbettiği iddiasıyla polisten yardım istedi.

Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu M.C. (17) ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı H.S. (18) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

