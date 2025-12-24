Aksaray'da birlikte yaşadığı hamile kadını darbeden şüpheli yakalandı

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 10:47 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:47
        Aksaray'da birlikte yaşadığı hamile kadını darbeden şüpheli gözaltına alındı.

        Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu M.C. (17) ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı H.S. (18) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        H.S, bir süre sonra M.C'nin kendisini darbettiği iddiasıyla polisten yardım istedi.

        Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 aylık hamile H.S'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, H.S'nin şikayetçi olduğu M.C'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

