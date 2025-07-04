Otomobilden ses sistemi hırsızlığı kamerada

AKSARAY'da bir otomobilden ses sistemi çalan Nasuh Çelik (18) ile M.E.Ç. (17) polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Haziran'da saat 02.30 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İki kişi, park halindeki bir otomobilin bagajdaki ses sistemini söküp, alıp kaçtı. Sabah durumu fark eden otomobil sahibi, polise şikayetçi oldu. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, ortak çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları inceleyen polis, şüphelilerin Nasuh Çelik ve M.E.Ç. olduğunu belirledi. 2 kişi, çaldıkları malzemeleri satarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Nasuh Çelik tutuklandı, M.E.Ç. serbest bırakıldı. Ses sistemi ise sahibine teslim edildi.