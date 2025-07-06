Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'a şehit ateşi düştü

        PENÇE-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın (25) acı haberi memleketi Aksaray'daki ailesine ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 19:49 Güncelleme: 06.07.2025 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'a şehit ateşi düştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        PENÇE-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın (25) acı haberi memleketi Aksaray'daki ailesine ulaştı.

        Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı şehit oldu. 2023 yılında göreve başlayan bekar olan Özkanlı'nın acı haberi memleketi Aksaray'daki annesi Huriye Özkanlı'ya askeri yetkililerce bildirildi. Şehidin ailesinin yaşadığı sokağa da Türk bayrağı asıldı. 2 kardeş olan Özkanlı'nın babası Bayram Ali Özkanlı'nın da daha önce vefat ettiği öğrenildi.

        Şehit Özkanlı'nın cenazesinin yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metan gazı zehirlenmesinde 5 şehit!
        Metan gazı zehirlenmesinde 5 şehit!
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu!
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu!
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Annesini yaralayan kardeşini öldürdü!
        Annesini yaralayan kardeşini öldürdü!
        Kavurucu sıcaklar geliyor! 40 derecenin üzerine çıkacak!
        Kavurucu sıcaklar geliyor! 40 derecenin üzerine çıkacak!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar

        Benzer Haberler

        Aksaray'da belediyenin kurduğu lavanta bahçesinin sezon açılışı yapıldı
        Aksaray'da belediyenin kurduğu lavanta bahçesinin sezon açılışı yapıldı
        Aksaray'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
        Aksaray'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
        Konya, Aksaray ve Karaman'da vatandaşlara aşure ikram edildi
        Konya, Aksaray ve Karaman'da vatandaşlara aşure ikram edildi
        Aksaray'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Aksaray'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Aksaray'da 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Aksaray'da 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Otomobilden ses sistemi hırsızlığı kamerada
        Otomobilden ses sistemi hırsızlığı kamerada