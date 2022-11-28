Atık malzemelerden 3 vitesli elektrikli araç yaptı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT / NİHAT YALVAÇ - Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde bir lisede görev yapan elektrik öğretmeni Mahmut Sinen, hurdaya ayrılan okul sıraları, el arabası tekerleği ve diğer malzemeleri kullanarak öğrencilerinin de yardımıyla 3 vitesli elektrikli araç üretti.

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi mezunu Sinen, 13 yıl uluslararası otomotiv şirketlerinin AR-GE biriminde çalıştı. Daha sonra çok sevdiği öğretmenlik mesleğini yapmaya karar veren Sinen, 2020'de Ağaçören Şehit Menderes Taşkale Çok Programlı Anadolu Lisesine atandı.

Sinen ders sırasında öğrencileriyle elektrikli araç yapmaya karar verdi. Araç 3 ayda tamamlandı.

Mahmut Sinen, AA muhabirine, elektrikli araç yapma fikrinin geçen yıl öğrencileriyle batarya teknolojileri ve elektrikli araçlar üzerine sohbet ederken ortaya çıktığını söyledi.

İlk başta atölye küçük ölçekte olduğu için çocukların pek inanmadığını belirten Sinen, şunları anlattı:

"Atölyenin kapısından bir gün elektrikli araçla girip çıkacağım dedim ve böylelikle araç projemiz başladı. İlk başta aracımızı tasarladık ve mart ayında ilk kaynağımızı yaptık. Arabamız tamamen geri dönüşüm malzemelerinden. Arabanın şasesi metal atıklardan, koltukları kullanılmayan okul sıraları ve tekerleri de el arabasından. Aracımız saatte 60 kilometre hıza çıkabiliyor ancak biz 30 kilometre ile sınırlandırdık. Tek şarjla 40 kilometre gidebiliyor ve 300 kilogram yük taşıyabiliyor."

Sinen, aracı çalıştırabilmek için eski çalıştığı şirketten yüksek çekiş gücüne sahip motor tedarik ettiklerini söyledi.

48 volt elektrik üretebilmek için 4 jel akü kullandıklarını ifade eden Sinen, "Akülerimiz ev elektriğinde 5 saatte tamamen doluyor. 3 vitesli aracımıza hız sabitleyici koyduk. Kornamız ve aydınlatma sistemiyle aracımızı tamamladık. Bu yılki öğrencilerimizle geri vites lambası ve sinyalleri yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Aracı görenler güzel tepkiler veriyor"

Sinen, aracı 4 kişinin rahatlıkla binebileceği şekilde tasarladıklarını belirtti. Aracın tüm yollarda ve eğimli arazilerde rahatlıkla hareket edebildiğini anlatan Sinen, şunları kaydetti:

"Aracı görenler güzel tepkiler veriyor. İmkanlarımız arttığı sürece daha iyilerini yapacağız. Dünyada artık fosil yakıtlı araçların zamanı doldu. Yakın bir gelecekte elektrikli araçlar her yerde olacak. Bu süreçte bizler kendi imkanlarımızla küçücük bir atölyede elektrikli araç ürettik. Öğrencilerime her zaman 'neyin imkansız olduğuna sizler karar vereceksiniz' diyorum. Bizler için kısa süre önce elektrikli araç imkansızdı, şimdi okulun bahçesinde öğrencilerimle birlikte araçla geziyoruz."

Sinen, "Ağaçören Elektron" ismini verdikleri aracın bilim fuarlarına ve çeşitli festivallere götürdüklerini, araca ilgiden memnun kaldıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.