Aksaray'da trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuş toprağa verildi

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuş Kadir Çınar son yolculuğuna uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, Kadir Çınar (28) idaresindeki 35 AZ 8793 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolu Taşpınar mevkisinde, Oktay D. yönetimindeki 06 EB 7211 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada yaralanan Çınar, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır Silvan'da uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen Çınar'ın cenazesi Ortaköy ilçesi Durhasanlı Köyü'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çınar'ın ailesinin yanı sıra Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve ilçe protokolü katıldı.





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