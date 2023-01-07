Aksaray'da hastalıktan ari işletme çalışmaları

AKSARAY (AA) - Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü hastalıktan ari işletme çalışmalarını sürdürüyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve beraberindekiler, Gülağaç ilçesinde üretici Recep Avan'ı ziyaret etti.
Saklav, yaptığı açıklamada, Aksaray'ın 2022'de hastalıktan ari işletme sayısı sıralamasında Türkiye'de üçüncü, İç Anadolu Bölgesinde ise birinci olduğunu söyledi.
Hedeflerinin çiftçilerin ürettiği ürünlere değer katmak ve onları doğduğu yerde doyurmak olduğunu belirten Saklav, "Bu amaçla bakanlık ve valiliğimizce üreticilerimize yönelik desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz. Bizim hedefimiz hastalıktan ari işletme sayısını daha da artırarak Türkiye'de birinci olmak istiyoruz." diye konuştu.
"Hastalıktan Ari İşletme Belgesi" alan işletme sahibi Recep Avan ise 9 hayvan ile başladığı işletmesinde 180 büyükbaş sayısına ulaşarak et ve süt üretimi yaptığını kaydetti.