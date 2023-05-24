Aksaray'da deprem bölgesindeki okulları için kermes düzenlendi

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AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen okullar için kermes düzenledi.

Fatih Ortaokulu öğrencileri "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında kardeş okul olduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Yalangoz Ortaokulu'nun ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlattı.

Kermesin açılışını yapan Vali Hamza Aydoğdu, gazetecilere, 46 gün depremin merkez üstlerinden Elbistan'da görev yaptığını hatırlattı.

Aksaray'ın deprem bölgesine yardımları adeta yağdırdığını belirten Aydoğdu, "Bugün Sarıyahşi ilçemizde bir okulumuz dert edinmiş ve deprem bölgesindeki bir okulumuza kermes açarak destek veriyor. Bu inanılmaz güzel bir duygu. Bu tip davranışları hep yüceltmeliyiz, takdir etmeliyiz, yanında olmalıyız ve teşvik etmeliyiz." diye konuştu.

Okulu müdürü Köksal Özbek ise okul öğrencileri, öğretmen ve velilerin katkılarıyla düzenledikleri kermesten elde edilen geliri, kardeş okula göndereceklerini ifade etti.

8. sınıf öğrencisi Dicle Nur Mutlu da depremzede öğrencilere yardımcı olabilmek için arkadaşları, aileleri ve öğretmenleri ile hep birlikte çalıştıklarını, bundan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

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