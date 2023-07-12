Aksaray'da jandarma ekipleri kayıp koyunları dronla buldu
AKSARAY (AA) - Aksaray'da kapısı açık unutulan ağıldan kaybolan koyunlar, jandarma ekiplerinin dron kullanarak yaptıkları arama çalışması sonucu bulundu.
Güzelyurt ilçesinde yaşayan çiftçi N.E, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kapısını açık unuttuğu ağılındaki 100 koyununun kaybolduğunu bildirdi.
İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri arama başlattı.
Dron ile havadan tarama yapan ekipler, hayvanları kayboldukları bölgeden 10 kilometre uzaklıkta dağlık alanda buldu.
Ekipler, koyunları bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.