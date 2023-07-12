Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Aksaray'da jandarma ekipleri kayıp koyunları dronla buldu

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 10:19
        Aksaray'da jandarma ekipleri kayıp koyunları dronla buldu

        AKSARAY (AA) - Aksaray'da kapısı açık unutulan ağıldan kaybolan koyunlar, jandarma ekiplerinin dron kullanarak yaptıkları arama çalışması sonucu bulundu.

        Güzelyurt ilçesinde yaşayan çiftçi N.E, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kapısını açık unuttuğu ağılındaki 100 koyununun kaybolduğunu bildirdi.

        İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri arama başlattı.

        Dron ile havadan tarama yapan ekipler, hayvanları kayboldukları bölgeden 10 kilometre uzaklıkta dağlık alanda buldu.

        Ekipler, koyunları bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Evden altın ve döviz çalan kadın kameradan belirlenip yakalandı
        Evden altın ve döviz çalan kadın kameradan belirlenip yakalandı
        Nişanda ateşlediği hava fişek elinde patladı
        Nişanda ateşlediği hava fişek elinde patladı
        Köpeği av tüfeği ile öldürdü, 'Tavuklarıma saldırdı' dedi
        Köpeği av tüfeği ile öldürdü, 'Tavuklarıma saldırdı' dedi
        Dr. Atakan: Kızamık aşısında `Eşim izin vermiyor´ söylemlerini çok duyuyoruz
        Dr. Atakan: Kızamık aşısında `Eşim izin vermiyor´ söylemlerini çok duyuyoruz
        Sevgilisinin vurduğu polis memuru, 42 gün sonra hayatını kaybetti
        Sevgilisinin vurduğu polis memuru, 42 gün sonra hayatını kaybetti
        Önder Karaveli, 68 Aksaray Belediyespor'a imza attı
        Önder Karaveli, 68 Aksaray Belediyespor'a imza attı