Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Aksaraylı bedensel engelli genç, Filipinli kız arkadaşıyla hayatını birleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaraylı bedensel engelli genç, Filipinli kız arkadaşıyla hayatını birleştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde yaşayan ve kas hastalığı nedeniyle bedensel engelli olan Alihan Şahin, 2 yıl önce tanıştığı Filipinli Maris Abraham ile evlendi.

        Sosyal medyada tanışan 26 yaşındaki Şahin ile aynı yaştaki Maris, 2 yıl süren görüşmelerinin ardından evlenmeye karar verdi.

        Babası Ahmet ile Filipinler'e giden Alihan Şahin, Maris'i ailesinden istedi. İlk düğünü Filipinler'de yapan çift, 6 Ağustos'ta Ortaköy ilçesinde Türk adetlerine göre evlendi.

        Şahin, AA muhabirine, eşiyle ilk karşılaşmasında çok heyecanlandığını söyledi.

        Filipinler'de güzel zaman geçirdiklerini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

        "Bizi çok iyi karşıladılar. Her şey yolunda gitti. Türk adetlerine uygun şekilde çiçeğimizi ve çikolatamızı alıp, Maris'i ailesinden istedik. Orada onların gelenek ve göreneklerine göre düğün yapıp, Türkiye'ye geldik. Burada da düğünümüzü yaptık. Maris'in gelinlikli halini görünce çok heyecanlandım. Damatlığımı giyerken hala düğün yaptığımıza inanamıyordum."

        - "Kına olayını çok sevdim"

        Maris Abraham ise Türk insanının çok sevecen ve misafirperver olduğunu dile getirdi. Düğünlerinde çok eğlendiklerini aktaran Abraham, şöyle devam etti:

        "Burada bu kadar sevgiyle karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim. Böyle bir ailenin içinde olduğum için çok mutluyum. İyi ki evlilik kararını almışım. Düğünlerimiz arasında çok fark var. Filipinler'de düğünlerimiz 3-5 saat arasında bitiyor. Burada ise eğlence uzun sürüyor. Kına olayını çok sevdim. Türk düğünleri çok coşkulu ve eğlenceli, bayıldım. Aradığım aşkı ve sevgiyi Şahin'de buldum. Yanında olmaktan çok mutlu oluyorum."

        - "Kızımız ve ailesi bizleri çok şaşırttı"

        Baba Ahmet Şahin ise oğlunun Maris ile 2 yıllık arkadaşlıklarını ciddi boyuta taşımak istediğini kendisine ilettiğini söyledi.

        Şahin, "Hala inanmıyordum. Filipinler'e kadar gidip, bir de boşa dönmek vardı. Alihan kırılmasın diyerek ben de her şeyi göze aldım. Kızımız ve ailesi bizleri çok şaşırttı. Çok olumlu gelişmelerin ardından biz onları sevdik, onlar bizi sevince durum buralara kadar geldi." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        1 milyon lira ödül var ama henüz ihbar gelmedi
        1 milyon lira ödül var ama henüz ihbar gelmedi
        Münevver Karabulut bir ayine mi kurban gitti?
        Münevver Karabulut bir ayine mi kurban gitti?
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek

        Benzer Haberler

        Filipinler'den aşkının peşinde Türkiye'ye geldi
        Filipinler'den aşkının peşinde Türkiye'ye geldi
        Hasandağı'nda Yamaç Paraşütü Dünya Kupası tamamlandı
        Hasandağı'nda Yamaç Paraşütü Dünya Kupası tamamlandı
        Hasan Dağı'ndaki Yamaç Paraşütü Dünya Kupası sona erdi
        Hasan Dağı'ndaki Yamaç Paraşütü Dünya Kupası sona erdi
        Aksaray'da ormanlık alana sıçrayan kuru ot yangını söndürüldü
        Aksaray'da ormanlık alana sıçrayan kuru ot yangını söndürüldü
        Aksaray'da ot yangını ormana sıçradı, 5 bin fidan yandı
        Aksaray'da ot yangını ormana sıçradı, 5 bin fidan yandı
        İstanbul'daki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızının cenazesi A...
        İstanbul'daki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızının cenazesi A...