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        Aksaray'daki zincirleme trafik kazasında yaralanan kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 08:19
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        Aksaray'daki zincirleme trafik kazasında yaralanan kişi öldü
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        AKSARAY (AA) - Aksaray'daki zincirleme trafik kazasında yaralananlardan biri hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

        Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy gişeler yakınlarında 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralı olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve ismi henüz belirlenemeyen kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazadaki ölü sayısı 2'ye çıktı.

        Hastanede tedavi altında bulunan 5 kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Ferdi Taş idaresindeki 01 ADO 665 plakalı otomobil, Mehmet Deliaslan kontrolündeki 51 KZ 102 plakalı otomobil ve Hüseyin Büyükyaldız'ın kullandığı 01 ABV 283 plakalı hafif ticari araç Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy gişeler yakınlarında çarpışmış, sürücü Deliaslan olay yerinde yaşamını yitirmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.

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