Aksaray'da kullandığı traktör devrilen 12 yaşındaki çocuk öldü
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde kullandığı traktör devrilen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Giriş: 11.09.2023 - 11:23 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:43
Alınan bilgiye göre, E.K'nin kullandığı 68 FE 209 plakalı traktör, Ozancık köyünde evlerinin önündeki mısır silajlarını ezdiği sırada devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede E.K'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
E.K'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından ilçedeki hastanenin morguna götürüldü.