Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Devlet desteğiyle kurulan tesis üreticilerin kaliteli damızlık gebe düve ihtiyacını karşılıyor

        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaraylı girişimci devlet desteğiyle kurduğu "Gebe Düve Yetiştirme Merkezi"nde kentteki ve çevre illerdeki üreticilerin kaliteli damızlık gebe düve ihtiyacı karşılanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 12:13 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devlet desteğiyle kurulan tesis üreticilerin kaliteli damızlık gebe düve ihtiyacını karşılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Merkeze bağlı Yapılcan köyünde yaşayan Semih Yapılcan, 2016'da Tarım ve Orman Bakanlığının "Damızlık Düve Yetiştiriciliği" projesine başvurdu.

        Proje kapsamında inşaat, makine ve gebe düve için 2 milyon 205 bin lira destek alan Yapılcan kurduğu merkeze 500 gebe düve alarak üretime başladı. Zamanla kapasiteyi artıran Yapılcan şimdi 900 büyükbaş hayvanı ile üreticilere hizmet veriyor.

        Yapılcan, AA muhabirine, ülkedeki 26 gebe düve yetiştirme merkezinden biri olduklarını söyledi.

        Avrupa'dan kaliteli gene sahip düveleri getirdiklerini belirten Yapılcan şöyle konuştu:

        "Merkezimizde düveleri kaliteli boğa spermalarıyla gebe haline getirerek satıyoruz. Çevre illerden özellikle Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Karaman'a yoğun satışlarımız oluyor. Gebe düvelerimizle ilgili çok olumlu dönüşler alıyoruz. İşletmemizin kapasitesi 500 büyükbaş hayvanlıktı. Bu kapasiteyi artırdık. Şu anda 900 büyükbaş hayvanımız var. Gebe düvelerimizle birlikte süt sağım oranında da ciddi rakamlara yaklaştık. Günlük 12 ton civarında süt alıyoruz. Süt ortalamamız hayvan başına 32 litre civarında. 'Durmak yok yola devam' sloganıyla üretime devam ediyoruz."

        - "Gebe düve noktasında ciddi bir talep yoğunluğu var"

        Yapılcan projeyi duyduğunda hemen İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek başvurduğunu ifade etti.

        Hayvanlarla ilgilenmekten keyif aldığını, işini hem hobi hem de ticari anlamda severek yaptığını aktaran Yapılcan, "Bu gibi projeleri devlet desteği olmadan kurmak çok zor. Sağ olsun devletimiz bizim gibi üreticileri destekliyor. İnsanların özü doğru, niyeti baki olduğu zaman başarı da kaçınılmaz oluyor. İşletmede 4 veteriner hekim, 7 teknik eleman ve 5 çalışanımız var. Şu anda gebe düve noktasında ciddi bir talep yoğunluğu var, biz de bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        - "İşletmelerimizin sayısının artırmak için çalışmalar yürütüyoruz"

        İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da Aksaray'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi.

        Bakanlığın talimatlarıyla üreticilere proje ve destekleme yaptıklarını vurgulayan Saklav şunları kaydetti:

        "İşletmemiz hem ilimizin hem de ülkemizin gebe düve ihtiyacını kaliteli olarak karşılıyor. Aynı zamanda hastalıktan ari olan işletmede AB onaylı süt de üretiliyor. Biz de her türlü desteği Müdürlük olarak sağlıyoruz. Bu gibi işletmelerimizin sayısını artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız kaliteli üretimi yaygınlaştırmak. Proje kapsamında 500 düve ile başlayan tesis, üretim kapasitesini yükselterek 900 düveye çıkardı. Hedefleri bu sayıyı daha da artırmak."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        "Hani gelecektin?"
        "Hani gelecektin?"
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        6 Şubat'ta 35 kişiye mezar oldu! İşte bilirkişi heyet raporu! Yıkılmaması mucize!
        6 Şubat'ta 35 kişiye mezar oldu! İşte bilirkişi heyet raporu! Yıkılmaması mucize!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"

        Benzer Haberler

        'Hatalı sollama' kazasında 3 işçi öldü, 2 kişi yaralandı (2)
        'Hatalı sollama' kazasında 3 işçi öldü, 2 kişi yaralandı (2)
        MHP Aksaray Milletvekili Kaşlı, basın mensuplarıyla buluştu
        MHP Aksaray Milletvekili Kaşlı, basın mensuplarıyla buluştu
        'Hatalı sollama' kazasında 3 işçi öldü, 2 kişi yaralandı
        'Hatalı sollama' kazasında 3 işçi öldü, 2 kişi yaralandı
        Aksaray'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Aksaray'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Aksaray'da lise öğrencileri ektikleri sebzelerin hasadını yaptı
        Aksaray'da lise öğrencileri ektikleri sebzelerin hasadını yaptı
        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı