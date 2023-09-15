Devlet desteğiyle kurulan tesis üreticilerin kaliteli damızlık gebe düve ihtiyacını karşılıyor

Merkeze bağlı Yapılcan köyünde yaşayan Semih Yapılcan, 2016'da Tarım ve Orman Bakanlığının "Damızlık Düve Yetiştiriciliği" projesine başvurdu.

Proje kapsamında inşaat, makine ve gebe düve için 2 milyon 205 bin lira destek alan Yapılcan kurduğu merkeze 500 gebe düve alarak üretime başladı. Zamanla kapasiteyi artıran Yapılcan şimdi 900 büyükbaş hayvanı ile üreticilere hizmet veriyor.

Yapılcan, AA muhabirine, ülkedeki 26 gebe düve yetiştirme merkezinden biri olduklarını söyledi.

Avrupa'dan kaliteli gene sahip düveleri getirdiklerini belirten Yapılcan şöyle konuştu:

"Merkezimizde düveleri kaliteli boğa spermalarıyla gebe haline getirerek satıyoruz. Çevre illerden özellikle Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Karaman'a yoğun satışlarımız oluyor. Gebe düvelerimizle ilgili çok olumlu dönüşler alıyoruz. İşletmemizin kapasitesi 500 büyükbaş hayvanlıktı. Bu kapasiteyi artırdık. Şu anda 900 büyükbaş hayvanımız var. Gebe düvelerimizle birlikte süt sağım oranında da ciddi rakamlara yaklaştık. Günlük 12 ton civarında süt alıyoruz. Süt ortalamamız hayvan başına 32 litre civarında. 'Durmak yok yola devam' sloganıyla üretime devam ediyoruz."

- "Gebe düve noktasında ciddi bir talep yoğunluğu var"

Yapılcan projeyi duyduğunda hemen İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek başvurduğunu ifade etti.

Hayvanlarla ilgilenmekten keyif aldığını, işini hem hobi hem de ticari anlamda severek yaptığını aktaran Yapılcan, "Bu gibi projeleri devlet desteği olmadan kurmak çok zor. Sağ olsun devletimiz bizim gibi üreticileri destekliyor. İnsanların özü doğru, niyeti baki olduğu zaman başarı da kaçınılmaz oluyor. İşletmede 4 veteriner hekim, 7 teknik eleman ve 5 çalışanımız var. Şu anda gebe düve noktasında ciddi bir talep yoğunluğu var, biz de bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- "İşletmelerimizin sayısının artırmak için çalışmalar yürütüyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da Aksaray'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi.

Bakanlığın talimatlarıyla üreticilere proje ve destekleme yaptıklarını vurgulayan Saklav şunları kaydetti:

"İşletmemiz hem ilimizin hem de ülkemizin gebe düve ihtiyacını kaliteli olarak karşılıyor. Aynı zamanda hastalıktan ari olan işletmede AB onaylı süt de üretiliyor. Biz de her türlü desteği Müdürlük olarak sağlıyoruz. Bu gibi işletmelerimizin sayısını artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız kaliteli üretimi yaygınlaştırmak. Proje kapsamında 500 düve ile başlayan tesis, üretim kapasitesini yükselterek 900 düveye çıkardı. Hedefleri bu sayıyı daha da artırmak."