Aksaray'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Aksaray'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Giriş: 02.10.2023 - 12:09 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:09
Aksaray'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Soner B. (20) idaresindeki plakasız motosiklet, Bahçeli Mahallesi Kurtuluş Caddesi Kavşağı'nda devrildi.
Kazada sürücü Soner B. ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.