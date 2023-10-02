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        Aksaray'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Aksaray'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 12:09 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:09
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        Aksaray'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Aksaray'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Soner B. (20) idaresindeki plakasız motosiklet, Bahçeli Mahallesi Kurtuluş Caddesi Kavşağı'nda devrildi.

        Kazada sürücü Soner B. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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