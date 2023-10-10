Eskil Belediye Başkanı Belgemen, yol çalışmalarını inceledi

Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen, yol çalışmalarını ziyaret etti.

Belgemen ve beraberindekiler, köy ve yayla yollarının çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Belgemen, AA muhabirine, şuana kadar 124 kilometre köy ve yayla yoluna asfalt yapıldığını söyledi.

Kışa girmeden tüm yolların asfaltlanıp tamir edileceğini belirten Belgemen, şunları kaydetti:

"Yol çalışmalarımıza ilk olarak ilçe merkezinden başladık. Kilitli taşla döşeli olan yollarımızda zeminin uygun olmamasından kaynaklı çukurlar oluşmuştu. Kilitli taşları temizleyerek sıcak asfaltla ilçe merkezimizin yol sorununu çözdük. Asfalt olmayan yolların asfaltını dökerken, bozulan yolların da tamirini tamamlıyoruz. Hedefimiz kışa girmeden tüm yollara asfalt dökerek vatandaşımızın en büyük sorununu çözmek."