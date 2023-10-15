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        Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan dağcı kurtarıldı

        Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan dağcı ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 23:00 Güncelleme: 15.10.2023 - 23:00
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        Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan dağcı kurtarıldı
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        Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan dağcı ekiplerce kurtarıldı.

        Aksaray Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dört kişilik amatör dağcı ekibinin Hasan Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdikleri bildirildi.

        Dönüş sırasında dağcılardan birinin dengesini kaybedip düşerek yaralandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Dağcı Veysel Güven'in düştüğü ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezimize iletilir iletilmez AFAD, jandarma ve UMKE’den oluşan 24 kişilik arama-kurtarma ve ilk yardım ekibimiz olay yerine sevk edilmiş, sarp arazi koşulları da dikkate alınarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden kurtarma helikopteri talep edilmiştir. Ekiplerimiz tarafından arama-kurtarma faaliyetleri hızlı ve aralıksız bir şekilde yürütülmüş ve an itibarıyla dağcılara ulaşılmış, yaralı olan kardeşimize olay yerinde ilk sağlık müdahalesi yapılmıştır, hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

        Sedyeyle helikopterin indiği alana taşınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakli yapılmıştır."

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