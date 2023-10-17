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        Kaligrafi öğrenen imam camilerde sanatını icra ediyor

        ZEKERİYA KARADAVUT - AYTEN TOSUN - Aksaray'da kaligrafi (elle güzel yazı yazma) sanatçısı imam hatip Hasan Hüseyin Altan, boş zamanlarında cami duvarlarını motiflerle süslüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:25 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:25
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        Kaligrafi öğrenen imam camilerde sanatını icra ediyor
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        ZEKERİYA KARADAVUT - AYTEN TOSUN - Aksaray'da kaligrafi (elle güzel yazı yazma) sanatçısı imam hatip Hasan Hüseyin Altan, boş zamanlarında cami duvarlarını motiflerle süslüyor.

        Sultanhanı ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Altan, 2018'de Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı.

        Altan, Bursa Ulu Cami'deki süslemelerden etkilenince hobi amaçlı kaligrafi ve hat sanatıyla ilgilenmeye başladı. Bu alandaki sanatçılardan 3 yıl ders alan Altan, usta eğitici oldu.

        İmam hatip olarak 2022'de Aksaray Yeşiltömek köyü Meydan Camisi'ne atanan Altan, eline aldığı fırça ve boyalarla cami duvarlarına Selçuklu ve Osmanlı motiflerini işliyor.

        - Sanatını ilk görev yaptığı camide uyguladı

        Altan, AA muhabirine, çevre düzenlemesinin ardından görev yaptığı camiyi cemaatle boyadıklarını söyledi.

        Boyanın ardından duvarların sade bir görüntü oluşturduğunu, Sultanhanı İlçe Müftülüğüne duvarlara motifler işlemek isteğini ilettiğini belirten Altan, "Öğrenmiş olduğum sanatımı ilk olarak kendi camimde uyguladım. Büyük bir risk almıştım. Allah'a şükür, başarılı olduk. Cam kenarlarına kemer dediğimiz Selçuklu ve Osmanlı motiflerini işliyorum. Duvarlara Allah lafzını, Hazreti Muhammed, 4 halife ile Hasan ve Hüseyin isimlerini çerçeveleyerek işliyorum. Böylelikle bunları uzun süre görüp, hatırlayacağız." ifadesini kullandı.

        Altan, sabah ile öğle namazı arasında çalışmalarını yaptığını dile getirdi.

        Boya, fırça gibi malzemelerini kendisinin temin ettiğini, camiye ve cemaate yük olmadığını anlatan Altan, "Camimde yaptıklarım çok beğenildi. İlçe Müftüsü Halil Akçal, yaptıklarımı sosyal medyada paylaştı. Bunu gören vatandaşlar, camilerini süslememi istedi. Ben de boş vakitlerimde ilçe merkezindeki Mithat Ağa Cami ve Eskil ilçesindeki Hacı Ömer Gür Camisinde sanatımı icra ettim." diye konuştu.

        Cami cemaatinden İshak Tümer ise yapılanlarla caminin içiyle, dışıyla çok güzel olduğunu vurgulayarak, "Allah razı olsun, çok çalışkan. Camimizin eksiklerini de tamamladı." dedi.

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