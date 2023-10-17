Aksaray'da otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
A.D'nin (18) kullandığı 68 AD 099 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi'ndeki kavşakta Cengiz Ayas (59) yönetimindeki 50 AAZ 969 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücülerle otomobildeki K.T.Y. (18) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayas, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.