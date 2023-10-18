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        Aksaray'da Cumhuriyetin 100. Yıl kutlamaları kapsamında öğrenciler koreografi yaptı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde öğrenciler, Cumhuriyetin 100. Yıl kutlamaları kapsamında 100. Yıl koreografisi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:15 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:15
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        Aksaray'da Cumhuriyetin 100. Yıl kutlamaları kapsamında öğrenciler koreografi yaptı
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde öğrenciler, Cumhuriyetin 100. Yıl kutlamaları kapsamında 100. Yıl koreografisi yaptı.

        Şehit Azam Güdendede İlköğretim Okulu avlusunda toplanan öğrenciler, Türk bayrağıyla 100. Yıl koreografisi oluşturdu.

        Okul müdürü Aydın Dişikitli, AA muhabirine, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir koreografi hazırladıklarını söyledi.

        Öğrencilerle 100. Yıl temalı bir görsel hazırladıklarını belirten Dişikitli, "Türkiye Cumhuriyetinin 100. yıl dönümü olan 29 Ekim 2023'e sayılı günler kaldı. Bizler bu büyük coşkuyu ve gururu hep birlikte yaşamak istiyoruz. Bu nedenle, köy okulu olarak 100. Yıla özel bir koreografi hazırladık. Çok güzel oldu." ifadesini kullandı.

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