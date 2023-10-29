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        Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

        Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 20:26 Güncelleme: 29.10.2023 - 20:26
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        Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
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        Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Ezme Ö. (39) idaresindeki 42 BJT 12 plakalı otomobil, Ortaköy-Aksaray kara yolu Boyalı köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile otomobildeki Döndü Ö. (76), Meliha B. (47), Demet K. (17), Zehra K. (16) ve Taha B. (5) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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